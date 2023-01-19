الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرير

ينتظر أن يقدم مسؤول إداري لمنتخب خليجي، شارك في كأس الخليج 25 في العراق، تقريراً إدارياً مفصلاً للاتحاد الوطني الذي يتبع له، متضمناً كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشاركة، علماً أن المنتخب المعني ودّع البطولة مبكراً.

مشجّعة

حضرت مشجّعة عراقية تعاني ضعفاً شديداً في البصر، لمتابعة مباراة سابقة بـ«خليجي 25»، وقالت إنها كانت في الملعب لكي تعيش الفرحة مع الجمهور، رغم عدم قدرتها على مشاهدة تفاصيل المباراة.

النهائي

وصل إلى مدينة البصرة مشجع عماني قطع مسافة وصلت إلى 1710 كيلومترات تقريباً، باستخدام سيارته، وذلك لكي يشجّع منتخب بلاده في نهائي «خليجي 25»، اليوم، وأظهرت حسابات في التواصل الاجتماعي كيف تم استقبال المشجع بحفاوة من قبل جمهور مدينة البصرة.