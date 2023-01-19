شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: ركلة جزاء فيوتشر أمام إنبى غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولى السابق، أن حكم مباراة فريق إنبى وارتكب خطأ تحكيميا باحتساب ركلة جزاء لفيوتشر، وكان هذا القرار مؤثرا فى نتيجة المباراة.

وقال جريشة فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن احتساب ركلة ركنية فى الملعب قرار صحيح لكن استدعاء الفار غير صحيح، واحتساب ركلة الجزاء قرار غير صحيح.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار فى الدقيقة 37 وعلى فوزى فى الدقيقة 69 من ركلة الجزاء، بينما سجل لفريق فيوتشر فى الدقيقة محمد رضا "بوبو" فى الدقيقة 50 من ركلة الجزاء وعبد الكبير الوادى فى الدقيقة 60، وفى الدقيقة 93 عمر السعيد.

وحصد محمد رضا "بوبو" لاعب فريق فيوتشر جائزة رجل المباراة لفريقه أمام إنبى عقب أحرازه هدف والمساهمة فى تحقيق الفوز.