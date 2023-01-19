شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كولر طلب تجديد عقد حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن كولر، المدير الفنى لفريق الأهلي، طلب تجديد عقد حسين الشحات لمدة لا تقل عن عامين.

وقال زاهر فى برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه على قناة أون تايم سبورت: "كولر طلب تجديد عقد الشحات، وشاف إن اللاعب ورقة مهمة جدا فى الأهلى".

وتأهل فريق الكرة بالنادى الأهلى لنهائى كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر. سجل أهداف الأهلى أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء.

وبذلك يضرب الأهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوى للدور النهائى عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح كهربا فى التعبير عن قدراته الهجومية جيداً فى لقاء سموحة حيث شارك فى مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته فى ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.