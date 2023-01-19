شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعدادته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بغزل المحلة استعدادته لمواجهة المصرى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وخضع مصطفى "العش"، مدافع فريق غزل المحلة ، لاختبار طبى اليوم في مران الفريق لتحديد مدى شفائة من الإصابة التى لحقت به، حيث تغيب عن التدريبات الجماعية بسبب نزلة برد شديدة.

ومن جانب آخر، خاض فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام عرب الرمل وانتهت بفوز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار استعدادات المحلة لمباراة المصري المقرر لها الخامسة من مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

وسجل اللاعب الدولي التنزاني فى مشاركته الودية الأولى مع المحلة، على الرغم من تعاقد المحلة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.

وشارك سالمبا في الشوط الثاني من مباراة عرب الرمل الودية وسجل الهدف الثالث للفريق المحلاوي ليقرر الجهاز الفني للمحلة منح اللاعب فرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.