شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-1-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الخميس مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم باقامة 3 مباريات، حيث يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره أسوان، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، وتقام المباراة الثالثة بين بيراميجدز وفاركو.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

في اللقاء الأول، يواجه المقاولون العرب نادي أسوان، اليوم الخميس، علي ملعبه عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الثالثة الا ربع عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

في المباراة الثانية، يستقبل فريق البنك الاهلى نظيرة الاتحاد السكندرى في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها على استاد القاهرة الدولى.

في لقاء ثالث، يخوض فاركو لمواجهةصعبة ومثيرة أمام نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.