شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غريمه الاهلى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك والاهلى في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.