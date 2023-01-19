شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: القادم أفضل للزمالك بالجهد والإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين ياسر المحمدى، المدرب العام الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن القادم أفضل للفريق الأبيض بالجهد والحب والإخلاص للكيان، موجهاً الشكر لإدارة النادى التي منحته الفرصة للعمل بجوار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وكتب ياسر المحمدى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الحمد لله.. خطوة كبيرة وتحدي جديد في عالم الساحرة المستديرة.. شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك العظيم على هذه الثقة، الذي أتاح لي فرصة عظيمة بالتواجد مع مدير فني كبير بحجم البروف مستر فيريرا، بإذن الله القادم افضل بالجهد والحب والإخلاص في العمل لهذا الكيان الكبير.. عاش الزمالك".

في سياق مختلف دخل محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض من أجل مزاملة نبيل دونجا في منطقة الوسط في لقاء الأهلى المقبل المقرر له يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الرابعة عشر للمسابقة .

ويجرى فيريرا بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للزمالك خلال لقاء الأهلى نظرا لهبوط المستوى الفني لعدد من اللاعبين خلال اللقاء الأخير للفريق أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر والذى خسره أبناء ميت عقبة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

يأتي ذلك نظرا للخبرة التي يتمتع بها روقا في مباريات القمة مقارنة بعمرو السيسى القادم حديثا من طلائع الجيش والذى اعتمد عليه فيريرا في المباريات الأخيرة ، إلا أن المدير الفني يسعى لغلق منطقة المساحات على لاعبى الأهلى وهو ما يجيد فيه روقا .