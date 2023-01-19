شكرا لقرائتكم خبر عن محام بالفيفا: كهربا معرض للتجميد الكلى حال عدم تسديد غرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك كافيليرو، المحامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مصير أزمة اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الفريق الأحمر الحالي.

وقال المحامي كافيليرو خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "وفقاً للبند الثاني للمادة 24 من لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) فإن الحد الأقصى لإيقاف اللاعب 6 أشهر وبمجرد انتهاء العقوبة يحق له اللعب مرة أخرى في اللقاءات الرسمية".

وأضاف: "إذا لم يسدد كهربا الغرامة فيحق للزمالك المطالبة بفرض عقوبة ضد اللاعب.. وأعتقد أن هناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل لمناقشة الأمر".

وتابع: "في المستقبل القريب إذا لم يسدد اللاعب الغرامة بالكامل فستقوم لجنة الانضباط بالفيفا بتغريم اللاعب ومنحه 30 يوماً لسداد الغرامة وفي حالة عدم امتثاله سيتم منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم".

وكان محمود كهربا لاعب الأهلي علق على مشاركته الأولى رفقة فريقه بعد انتهاء مدة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وظهور في مباراة الأهلي أول أمس ضد سموحة.

وكتب كهربا عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدا.. شكرا لجمهور الاهلي الداعم العظيم دائما خير سند في كل الفترات ، وحان الآن موعد رد الجميل".

وتألق كهربا في أول ظهور مع الأهلي بعد انتهاء الإيقاف حيث سجل هدف وصعن هدفين، وحصل على نسر مباراة فريقه أمام سموحة، بعدما قاد فريقه في تخطي الفريق السكندري والصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في نسختها القديمة.

وشارك كهربا أساسيا في قيادة هجوم الأهلي أمام سموحة ولعب لمدة 60 دقيقة قبل أن يستبدله الجهاز الفني ويدفع بشادي حسين بدلا منه.

اختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، محمود عبد المنعم كهربا "نسر" مواجهة سموحة، فى لقاء كأس مصر، الذى جمع الفريقين مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وحقق المارد الأحمر الفوز وتأهل للمباراة النهائية.