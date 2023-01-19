شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك دا سيفا: أنا أهلاوي رغم لعبي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموريتاني دومينيك دا سيلفا مهاجم الأهلي والزمالك السابق، أنه مشجع للأحمر رغم لعبه في صفوف القلعة البيضاء، قائلا: "لعبت فترة أطول في الأهلي، وأنا أهلاوي بالطبع، وكلا الفريقين متميزان ولا أزال أتواصل مع زملائي السابقين وآخرهم أحمد فتحي بالأمس".

وقال دومينيك، خلال تصريحاته تليفزيزنية لقناة الحياة: "لا زلت ألعب كرة القدم، وعانيت من إصابة لمدة عام وحاليا أنا لاعب حر وأنتظر العروض وخضت عدة تجارب بعد رحيلي عن الدوري المصري، وآخرها فى الدوري الماليزي".

وكان الموريتاني دومينيك دا سيلفا لعب لفريقى الاهلى والزمالك مواسم عديدة، حيث لعب لفريق الأهلى موسمين منذ 2011 خاض 31 مباراة وأحراز 5 أهداف، بينما انتقل إلى نادى الزمالك موسم 2013 وتمكن من إحراز 3 أهداف فى 10 مباريات مشاركة.