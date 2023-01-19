أخبار النادى الاهلى الأربعاء 18 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي الأربعاء 18 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها صن داونز يجدد اهتمامه بضم بيرسى تاو خلال الميركاتو الشتوى.

صن داونز يجدد اهتمامه بضم بيرسى تاو خلال الميركاتو الشتوى

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن عودة بيرسي تاو، نجم النادى الأهلى، لقائمة اهتمامات صن داونز، من أجل تعزيز صفوف الفريق، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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بدأ فريق الأهلي صباح اليوم الأربعاء التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، وسيطرت الابتسامة على وجوه اللاعبين ومارسيل كولر المدير الفني، بعد تخطي سموحة بثلاثية أمس الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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