شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح: حسبي الله فى من قال فينا ونسب لنا ما لم نفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مصحوبة بتعليق: "حسبي الله في من قال فينا، ونسب لنا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، وكفى بالله شهيدا".

فى سياق متصل، يجهز البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من أجل عودته للتشكيل الأساسى للفريق فى لقاء القمة أمام الأهلى بعد غيابه فى المباريات الأخيرة بسبب أزمته الأخيرة، بالإضافة لعبد الله جمعة.

وبالرغم من جاهزية الثنائى إلا أن فيريرا رفض تواجدهما مع الزمالك فى لقائه الصعب أمام بيراميدز فى الدور نصف نهائى لكأس مصر، مفضلا تجهيزهما بالشكل اللائق للقاء القمة والذى أصبح لا يقبل القسمة على اثنين، إذا ما أراد اللاعبون العودة للمنافسة على لقب الدورى من جديد.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.