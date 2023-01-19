إنتر يقسو على ميلان بثلاثية ويتوج بطلا لـ "كأس السوبر الإيطالي"



احتفظ إنتر بلقبه بطلا لكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، بفوزه العريض على جاره ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة استضافها استاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.



لعب إنتر شوطا أول ذكيا سمح خلاله للميلان بأن يستحوذ على الكرة ويتقدم أكثر نحو الهجوم، وذلك لاستغلال المساحات الخلفية عن طريق الارتداد بمحاولات سريعة كانت غاية في الفاعلية.



وسجل إنتر أول أهدافه في الدقيقة 10 بسيناريو مدروس، حيث ارتد الفريق بنقلات قصيرة للكرة انتهت بتمريرة عرضية من نيكولا باريلا إلى القادم من الخلف فيديريكو ديماركو الذي وضعها عن يمين الحارس تاتاروسانو.



ميلان لم يفطن إلى الخطة الإنتراوية وظل مصرا على أسلوبه في الهجوم دون تغطية مناطق دفاعه، وهو ما استفاد منه إنتر مُجددا وأحرز هدفه الثاني من كرة طويلة مررها المدافع ألساندرو باستوني إلى البوسني إيدين جيركو الذي هيأها لنفسه بلمسة مهارية ثم سددها في الجهة اليسرى للمرمى الأحمر والأسود.



مع بداية الشوط الثاني ضغطت كتيبة ستيفانو بيولي باستمرار أملا في تدارك الموقف، غير أن دفاع إنتر كان متيقظا وسد جميع الطرق المؤدية إلى مناطقه ما دفع لاعبي ميلان إلى التصويب من بعيد لكن أندريه أونانا كان هو الآخر جاهزا ليُبعد الخطر عن مرماه.



ومن هجمة مرتدة أيضا ضرب إنتر بهدف ثالث جاء عند الدقيقة 77 بأقدام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وبصناعة من المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.



الدقائق المتبقية لم تأت بأي جديد لينتهي اللقاء بانتصار إنتر وحصده للقب المحلي للمرة الثانية تواليا والسابعة في تاريخه، مقلصا الفارق مع ميلان ويوفنتوس أكثر المتوجين بالسوبر بـ 9 ألقاب.



(الاناضول)