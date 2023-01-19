3000 رياضي يشعلون التنافس في دورة ألعاب القوات المسلحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف القوات البرية الملكية السعودية دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.

وأوضح مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان الشهري أن الدورة ستقام على ثلاث مراحل في المنطقة الشمالية الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية.

مراحل الدورة

وبين أن المرحلة الأولى تنطلق في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) في الفترة 23 يناير حتى 04 فبراير 2023، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم (صالات)، مبينا أن الفرق المشاركة، ستتنافس في المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران) في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس 2023م. وأفاد العميد الشهري أن المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، ستشهد منافسات المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في الفترة 30 مايو حتى 11 يونيو 2023م، وذلك في: كرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال. وقال «إن دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي»، مشيرا إلى أن المراكز المتقدمة والميداليات التي حققتها منتخبات القوات المسلحة في كافة المحافل من ثمرات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة.

أفضل المؤهلين

وأكد الشهري أن هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية، تعد حجر زاوية ومرتكز مهم وحيوي لجعل القوات المسلحة السعودية في مصاف أفضل القوات المؤهلة والمدربة تدريب عالي، والوصول بها لأعلى جاهزية بدنية وقتالية؛ لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة الاستراتيجية.

من جانبه نوه مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن السلطان بأهمية دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، مبينا أن تنظيم مثل هذه الدورات ودعمها وتشجيعها يعزز حضور القوات المسلحة السعودية ويضعها في موقع مميز يعكس كفاءة وقدرات منسوبيها، حيث تسهم في صقل مهارات منسوبي قواتنا على اختلاف فروعها، ليكونوا قادرين على المنافسة في المناسبات الرياضية الخارجية وحصد المراكز المتقدمة.

الهدف من الدورة الرياضية للقوات المسلحة:

