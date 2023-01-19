إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق إنتر فوزا عريضا على غريمه التقليدي ميلان، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما باستاد الملك فهد الدولي، ليتوج النيراتزوري بطلا للسوبر الإيطالي.

ونجح إنتر في معادلة رقم ميلان في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعد وصوله للقب السابع، حيث يبتعد الثنائي بفارق لقبين فقط عن يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

كما نجح إنتر في تكرار تفوقه على ميلان في مباريات كأس السوبر، حيث سبق لهما أن ألتقيا في عام 2011، وفاز إنتر 2 / 1 في المباراة الوحيدة بينهما بتلك البطولة التي انطلقت عام 1988.

وتقدم إنتر في الدقيقة العاشرة عن طريق فيدريكو ديماركو، قبل أن يضيف إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21، فيما اختتم لاوتارو مارتينيز ثلاثية فريقه في الدقيقة 77.