«المشاركة في مواجهة الزمالك» وتفاصيل دفع الغرامة .. كهربا في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب محمود كهربا، موقف موكله من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه لا توجد عقوبات جديدة على كهربا.

وقال "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن أي شخص يملك خطابًا جديدًا من الفيفا بتغليظ عقوبة كهربا فعليه كشفه للإعلام، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة أصدر خطابًا يؤكد حق كهرباء في اللعب حتى صدور خطابًا من لجنة الانضباط.

وأضاف أن الفيفا أرسل خطابًا بتاريخ 26 نوفمبر الماضي أكد أن مدة إيقاف كهربا أقصاها 6 أشهر، لافتًا إلى أن غرامة الزمالك مستحقة على كهربا، وسيقوم اللاعب بدفع نصفها، والتواصل مع نادي أفيش البرتغالي لدفع باقي الغرامة، ومن الوارد تقسيط هذه الغرامة لنادي الزمالك.

وأوضح أشرف عبد العزيز، أنه تم مخاطبة الفيفا بشأن تقسيط الغرامة؛ وفي انتظار الموافقة؛ وصاحب القرار الأول والأخير في هذا الصدد هو نادي الزمالك، وقيمة الغرامة حوالي 2 مليون دولار و300 ألف مضافًا إليها فائدة الغرامة بقيمة 5%، لافتًا إلى أن النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الأزمة.

وأكد أن كهربا لديه جدية لدفع الغرامة، نافيًا أن يكون لعبه في مباراة الأمس غير قانوني، أو مخالف للقواعد، مشيرًا إلى أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث تم إرسال كشف لاعبي الأهلي المشاركين وهو أحدهم.

المشاركة في مباراة الزمالك

من ناحية أخرى كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، مصير محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الزمالك، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز، بعد مشاركته أمام سموحة في المباراة الماضية وتألقه بشكل كبير.

وقالت: كهربا ضمن حسابات مارسيل كولر المدير الفني بنسبة كبيرة في مباراة الزمالك، التي تقام السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.