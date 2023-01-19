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كريم نيدفيد: النجم فى فيوتشر هو الفريق.. وهدفنا المربع الذهبى

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القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم نيدفيد، لاعب فريق فيوتشر، أن النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة تكليل لمجهود اللاعبين، قائلا: "نجاح فيوتشر واحتلال وصافة الدوري تكليل لعمل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين". 

 

وتابع في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "علي ماهر يطالبنا دائما بالعمل مهما كانت النتائج وعدم اليأس أو الإحباط، والنجم في فريق فيوتشر هو الفريق بأكمله".

 

وقال نيدفيد: "النجم في فيوتشر هو الفريق وهدفنا المربع الذهبي، تركيزنا منصب على التواجد في المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية".

 

وواصل لاعب فريق فيوتشر: "الأهلي طلب عودتى بداية الموسم الجاري، لكن إدارة فيوتشر رفضت رحيلى، وتمسكت ببقائى وجاء الاتفاق على استمرارى مع فيوتشر هذا الموسم". وأتم تصريحاته: "أتمنى فوز الأهلي بالقمة وسأعود للفريق الأحمر نهاية الموسم".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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