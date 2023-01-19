كريم نيدفيد: النجم فى فيوتشر هو الفريق.. وهدفنا المربع الذهبى

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم نيدفيد، لاعب فريق فيوتشر، أن النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة تكليل لمجهود اللاعبين، قائلا: "نجاح فيوتشر واحتلال وصافة الدوري تكليل لعمل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

وتابع في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "علي ماهر يطالبنا دائما بالعمل مهما كانت النتائج وعدم اليأس أو الإحباط، والنجم في فريق فيوتشر هو الفريق بأكمله".

وقال نيدفيد: "النجم في فيوتشر هو الفريق وهدفنا المربع الذهبي، تركيزنا منصب على التواجد في المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية".

وواصل لاعب فريق فيوتشر: "الأهلي طلب عودتى بداية الموسم الجاري، لكن إدارة فيوتشر رفضت رحيلى، وتمسكت ببقائى وجاء الاتفاق على استمرارى مع فيوتشر هذا الموسم". وأتم تصريحاته: "أتمنى فوز الأهلي بالقمة وسأعود للفريق الأحمر نهاية الموسم".