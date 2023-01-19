شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعتذر لجمهور الأهلي بعد واقعة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة الزمالك، اعتذارا عما بدر منه عبر قناة الزمالك أمس أثناء تقديم برنامجه اليومي، وذلك كرد فعل منه على مشاركة محمود كهربا مع الأهلي أمام سموحة في كأس مصر.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية: "الاعتذار واجب لجمهور الأهلي العظيم ولمسئولي الأهلي ولإعلاميى مصر الرياضيين بسبب تناولى الإعلامى الخاطئ على موضوع كهربا، وسأعتذر على الهواء في قناة الزمالك حالا".

وكان خالد الغندور قد وجه انتقادا شديد اللهجة لمجلس إدارة الأهلي والإعلام الرياضي وجمهور الأهلي عقب ظهور كهربا بمستوى مميز في مباراة الأمس، وحالة الإشادة التي نالها اللاعب على مستواه.

وقال الغندور في مقدمة برنامجه أمس إن إدارة الأهلي عليها دفع غرامة كهربا لصالح الزمالك طالما هناك حالة من الإشادات التي طالت اللاعب عقب الفوز على سموحة، وإحراز كهربا هدفا وصناعة هدفين.