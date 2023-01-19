فيوتشر يعلن تجديد عقد رباعي الفريق رسميا

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر تجديد عقد رباعي الفريق مروان محسن وجوناثان ومحمود مرعي وغنام محمد، من أجل استكمال مشوار فيوتشر، وذلك في إطار خطة إدارة فيوتشر للحفاظ على العناصر الأساسية.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 14.

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 وعلى فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء، بينما سجل لفريق فيوتشر في الدقيقة محمد رضا "بوبو" فى الدقيقة 50 من ركلة الجزاء و عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 60 وفى الدقيقة 93 عمر السعيد.

وحصد محمد رضا "بوبو" لاعب فريق فيوتشر جائزة رجل المباراة لفريقه أمام إنبى عقب إحرازه هدفا والمساهمة فى تحقيق الفوز.