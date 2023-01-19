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اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غدًا الخميس من عمر الممتاز، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة المحلية.

 

ويدير مباراة بيراميدز وفاركو، الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من أحمد نوفل محمد عزازي، وعمرو رمضان كحكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدي ومحمود أبو الرجال.

 

فيما يدير حمادة القلاوي مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره البنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويعاونه محمد عاطف الزناري وعدي عيد كحكمي ارية، وأحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا ومحمد علاء هاشم حكمًا للفار، ومحمد عطا مساعدًا له.

 

كما يدير مصطفى الشهدي مباراة المقاولون العرب وأسوان، ويعاونه محمد فاروق إسماعيل، وعلي طلبة، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، ومحمد عبد العزيز حكمًا للفار ورجب محمد مساعدًا له.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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