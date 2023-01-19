شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غال على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للا شىء أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة. تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4، وتعادل فراس شواط للإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول.

واحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.

كما حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر في الدقيقة محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و فى الدقيقة 93 عمر السعيد .

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 30 نقطة .