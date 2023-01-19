شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف، بعد مباريات اليوم الأربعاء في بطولة الدوري.

وأقيمت اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري بدأت بمواجهة حرس الحدود أمام الداخلية، ثم مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وتختتم اللقاءات بمباراة فيوتشر وإنبي.

ونجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر .

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

كما حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

احمد الشيخ غزل المحلة 7

فاجري لاكاي بيراميدز 5

رفيق كابو إنبي 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

يوسف اسامة نبية الزمالك 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

مصطفى زيكو حرس الحدود 4

مابولولو الاتحاد السكندري 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

رزقي حمرون فاركو 4

كريم بامبو البنك الأهلي 4

أحمد ياسر ريان سيراميكا 4

جوزيف أوشايا المقاولون 4

رمضان صبحي بيراميدز 4