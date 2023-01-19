أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يفوض كلاتنبرج في اختيار حكم القمة.

اتحاد الكرة يفوض كلاتنبرج في اختيار حكم القمة

فوَّض اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام رسميا باختيار حكم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

23 حكما للساحة و6 للفار فى بطولة أمم إفريقيا للشباب

اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء جميع الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في 19 فبراير من العام الجاري 2023 والمؤهلة لكأس العالم بأندونيسيا.

رابطة الأندية تعلن تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تنطلق في تمام الساعة 4:45 دقيقة بدلا من الخامسة مساءا .