شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي: مواجهة فياريال فرصة للخروج من كبوة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام مضيفه فياريال في بطولة كأس ملك إسبانيا ستكون فرصة للخروج من الكبوة التي يعانيها الفريق الملكي حاليا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال، اليوم، على ملعب (لا سيراميكا) في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق لمداواة جراحه عقب خسارته القاسية 1 / 3 أمام غريمه التقليدي برشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، الأحد الماضي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس، للحديث عن مواجهة فياريال: «المباراة فرصة كبيرة للخروج من لحظة صعبة. هي لحظات نمر بها في الموسم».

وأوضح، «ستكون مباراة صعبة ومعقدة، ولكننا نتطلع إليها وكلنا حماس للمضي قدما وتجاوز هذه اللحظة. الموسم طويل للغاية ويتعين علينا التحلي بالهدوء والثقة، وسنناضل حتى النهاية في جميع المسابقات».

وأضاف أنشيلوتي، «لم نكن نتوقع إصابات أثرت علينا قليلا، مثل الإصابات التي لحقت بأوريلين تشواميني، وديفيد ألابا، ولوكاس فازكيز. من الطبيعي ألا نكون في أفضل حالاتنا، وأن يكون الشهر الجاري مزدحما».

وتابع «يتعين علينا تحمل هذا الشهر وهذه المباريات. سنلعب ضد فرق قوي وبديناميكية جيدة، لكننا لن نستسلم أبدا. أنا واثق من أننا سنخرج من هذه اللحظة الصعبة، وآمل ان يحدث ذلك غدا. سنتجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت».

ولدى سؤاله عن إمكانية منحه راحة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا في المباراة، رد أنشيلوتي، «إنهما سيلعبان. توني كروس يبلي بلاء حسنا أيضا، وهو في حالة بدنية جيدة. عاد لوكا مودريتش من كأس العالم وحالته ليست مثالية، لكنه سيسهم شيئا فشيئا حتى نهاية الموسم».