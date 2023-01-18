صحوة الفيحاء تربك الاتحاد

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الاتحاد: مواصلة الانتصارات وتضييق الخناق





تطلعات اتحادية لمواصلة الانتصارات عقب الفوز على الباطن في الجولة الماضية.



أجواء ومعنويات مرتفعة يعيشها الفريق عقب مناسبة العشاء التي أقامها مهاجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.



جاهزية البرازيلي كورنادو وعبدالرحمن العبود وأحمد شراحيلي للقاء الليلة.



غياب عبدالعزيز البيشي بداعي الإصابة وعدم الجاهزية.



حضور جماهيري اتحادي كبير متوقع في مواجهة الليلة لمساندة الفريق عقب الفوز على الباطن.



انتصار اتحادي في آخر مواجهة بين الفريقين



الفيحاء: استمرار حالة الصحوة للبرتقالي



تحسن وتدرج نقطي يعيشه الفريق عقب فترة توقف الدوري.



معنويات عالية للاعبي الفيحاء عقب الفوز العريض على الرائد بالجولة السابقة.



استقرار فني باستمرارية المدرب الصربي فوك راشوفيتش.



مواجهة خاصة يخوضها حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش أمام هجوم الاتحاد في لقاء الليلة.



الاتجاه نحو تضييق المساحات وإقفال المناطق الدفاعية واستغلال الارتداد السريع.



تفوق فيحاوي في آخر خمس مواجهات مع الاتحاد بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق الاتحاد ثالث ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (28 نقطة) لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة عندما يستضيف فريق الفيحاء (15 نقطة) الطامح في مواصلة صحوته وتأمين مركزه بعيدا عن المناطق الأخيرة، وذلك لحساب الجولة الرابعة عشرة في اللقاء الذي سيحتضنه استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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