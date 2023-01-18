العدالة يتربص بالباطن في الأحساء

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وسيدخل أصحاب الأرض المواجهة بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سفيلا، بعد استقطاب الثنائي المحلي عبدالعزيز العلاوي قادما من النصر، ونواف الصبحي من التعاون، والذي سيعوض غياب فهد الحربي المطرود في لقاء الهلال الماضي، بهدف تعزيز خطوط الفريق وتقوية جانبه الدفاعي، في حين سيرتكز على ابن جلدته ديجانيتش دافيد في خط الوسط، بجانب كل من حسن الحبيب وعارف آل حيدر والكولومبي بلاتا اندرسون، وفي المقدمة المهاجم وليد الشنقيطي.على الطرف الآخر، يأمل الألماني ألين هورفات (مدرب الباطن) وقف نزيف النقاط، ومحاولة استغلال اكتمال عناصره الأجنبية، عقب الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وتعويض غياب البرازيلي خوان سبيستيان بيدروزا، الموقوف بالبطاقة الحمراء في لقاء الاتحاد، وذلك في رحلة البحث عن طوق النجاة من مؤخرة ترتيب دوري روشن.
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