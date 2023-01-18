النصر يروج لنفسه بالإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي النصر الاستثمار في تعاقدها مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح حديث العالم وباتت مشاهدة مباريات النصر مطلبا كبيرا لمحبي النجم البرتغالي على مستوى العالم.

ومن ضمن الخطوات التي ستقوم بها الإدارة في مقبل الأيام، وضع لافتات باللغة الإسبانية في مباراة النصر والشباب وذلك من أجل جذب أنظار المتحدثين بهذه اللغة في حالة مشاهدتهم لمباريات النصر.

وكانت هناك أكثر من لوحة عند المدرج النصراوي من بينها (POR SIEMPRE NASSR ) والتي تعني النصر (الدائم).

وبدأ النصر يجني حصاد التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، بعد أن زاد عدد متابعي حساب النصر على انستقرام بنحو 6 أضعاف بعد الإعلان عن الصفقة.

النصر كان يتابعه على انستقرام نحو 945 ألف متابع قبل الإعلان عن توقيع رونالدو على عقد يمتد حتى صيف 2025، وخلال أيام قليلة زاد العدد حتى وصل إلى 5.9 ملايين متابع.. ارتفاع أقل ما يوصف به بالجنوني.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.