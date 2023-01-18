مواجهة «فوق الخيال» تجمع قطبي العاصمة مع سان جيرمان

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المواجهة العالميةواليوم يرحب السعوديون بالمواجهة العالمية التي ستجمع العمالقة الآخرين على بساط واحد ككريستيانو رونالدو وميسي ونيمار ومبابي وفيراتي وأشرف حكيمي ودوناروما، إضافة إلى سيرجيو راموس.
في الظهور الأول للاعب النصر البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الذي سيقود نجوم الهلال والنصر(المختلط) ضد الفريق الباريسي الذي يضم ميسي ونيمار ومبابي. كونه لم يشارك فريقه النصر في أول مباراتين ضد فريقي الطائي والشباب لتنفيذه عقوبة تعرض لها خلال وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويترقب العالم المواجهة الثنائية لرونالدو ضد ليونيل ميسي، بطل العالم2022، بعد لقائهما الأخير في ديسمبر 2020، عندما قادت ثنائية رونالدو يوفنتوس للفوز بثلاثية نظيفة على برشلونة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وسجل مزاد تذكرة “فوق الخيال” لحضور مباراة اليوم التاريخية رقما قياسيا، بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن مزاد تذكرة «فوق الخيال» وصل إلى10 ملايين ريال سعودي ما يعادل مليونين و663 ألف دولار، والتي سيذهب ريعها لمنصة إحسان الخيرية.
عوائد باريس المالية
وسيحقق الفريق الباريسي من مواجهة قطبي العاصمة السعودية عوائد لسد العجز المالي الذي يعانيه، والذي بلغ في الموسم الماضي 370 مليون يورو، ولن يكون الرقم في هذا الموسم بعيدا عن الذي سبقه بحسب صحيفة» ليكيب» الفرنسية التي أشارت إلى أن عوائد الفريق المالية من رحلته الخليجية بين الرياض والدوحة ستبلغ 10 ملايين يورو.
ووصل باريس سان جيرمان للرياض وهو يعاني من نتائج عكسية في منافسات الدوري الفرنسي بعد تعرضه الأحد الماضي للهزيمة الثانية هذا الموسم، والتي جاءت في ملعب رين بهدف دون مقابل بعد أن خسر من «لانس» قبل أسبوعين بثلاثة أهداف لهدف، فيما كسب الهلال (الوصيف بـ29 نقطة) مواجهته الدورية أمام العدالة بهدفين نظيفين وخرج النصر(المتصدر بـ 30 نقطة) متعادلا بدون أهداف في ديربي الرياض أمام الشباب في الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين.
قبل المواجهة
- يقود نجوم الهلال والنصر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت
- قاد جاياردو 422 مباراة خلال مسيرته التدريبية
- حقق الفوز في 227 مباراة مقابل التعادل في 111 والخسارة في 84
- شنت وسائل الإعلام الفرنسية هجوما لاذعا على ليونيل ميسي عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين 0-1، في الدوري الفرنسي إلى جانب زميله نيمار
- حصل ليونيل ميسي على 306 جوائز رجل المباراة في 584 مباراة منذ 2009، واختير أفضل لاعب في المباراة في 52% من المباريات التي خاضها في تلك الفترةرونالدو فاز بالكرة الذهبية خمس مرات، ومنافسه ليونيل ميسي فاز بها سبع مرات
- ستكون المواجهة بين رونالدو ضد ميسي الأولى منذ دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020
- تعد المواجهة الأولى التي تجمع نجوم القطبين الهلال والنصر بقميص واحد بعد أن شارك لاعب النصر ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان في مباراة اعتزال قائد الهلال صالح النعيمة في عام 1991، لم تكن بهذه الصورة، حيث - جمعت فريقين، الأول يمثل نجوم المملكة، والثاني نجوم الخليج، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ولاعب الهلال سامي الجابر الذي ارتدى شعار النصر في مهرجان تكريم ماجد عبدالله بمناسبة احتلاله عمادة لاعبي العالم بعد تصدره النادي المئوي، وذلك بـ147 مباراة دولية عام 1995 في المباراة التكريمية التي ضمت نجوما خليجيين وعربا
القيمة السوقية للفريقين:
- قيمة لاعبي باريس سان جيرمان 914.55 مليون يورو
- القيمة السوقية للاعبي النصر 79.08 مليون يورو
- القيمة السوقية للاعبي الهلال 49.63 مليون يورو
أغلى اللاعبين في كأس موسم الرياض
باريس سان جيرمان
- كيليان مبابي 180 مليون يورو
- نيمار 75 مليون يورو
- أشرف حكيمي 70 مليون يورو
- ماركينيوس 70 مليون يورو
- نونو مينديز 60 مليون يورو
النصر
- كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو
- أندرسون تاليسكا 14 مليون يورو
- بيتي مارتينيز 10 ملايين يورو
- سلطان الغنام 2.5 مليون يورو
الهلال
- ماتيوس بيريرا 10 ملايين يورو
- ميشائيل ديلغادو 8.5 ملايين يورو
- سالم الدوسري 1.8 مليون يورو
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