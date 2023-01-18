مواجهة «فوق الخيال» تجمع قطبي العاصمة مع سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم عاصمة كرة القدم الجديدة الرياض حفلة كروية عالمية مساء اليوم عند الساعة الـ8 بتوقيت مكة المكرمة «بدرة الملاعب» ملعب الملك فهد الدولي على كأس موسم الرياض، بلقاء نجوم قطبيها الهلال والنصر بباريس سان جيرمان بعد نجاحها الكبير في استضافتها منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا، والتي حقق بطولتها فريق برشلونة بفوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة مرورا بكأس السوبر الإيطالي التي اختتمت أمس وجمعت نجوم ديربي ميلان وإنتر، حيث وصفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية مدينة الرياض بأنها عاصمة كرة القدم، بعد أن استضافت عظماء الكرة خلال فترة وجيزة، في مقدمتهم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية 2022، وليفاندوفسكي صاحب الحذاء الذهبي في موسم 2021-2022، وبيدري وجافي، وفينيسيوس ورودريجو وتوني كروس وبوسكيتس، وديمبيلي ومودريتش.

المواجهة العالمية

واليوم يرحب السعوديون بالمواجهة العالمية التي ستجمع العمالقة الآخرين على بساط واحد ككريستيانو رونالدو وميسي ونيمار ومبابي وفيراتي وأشرف حكيمي ودوناروما، إضافة إلى سيرجيو راموس.

في الظهور الأول للاعب النصر البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الذي سيقود نجوم الهلال والنصر(المختلط) ضد الفريق الباريسي الذي يضم ميسي ونيمار ومبابي. كونه لم يشارك فريقه النصر في أول مباراتين ضد فريقي الطائي والشباب لتنفيذه عقوبة تعرض لها خلال وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويترقب العالم المواجهة الثنائية لرونالدو ضد ليونيل ميسي، بطل العالم2022، بعد لقائهما الأخير في ديسمبر 2020، عندما قادت ثنائية رونالدو يوفنتوس للفوز بثلاثية نظيفة على برشلونة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل مزاد تذكرة “فوق الخيال” لحضور مباراة اليوم التاريخية رقما قياسيا، بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن مزاد تذكرة «فوق الخيال» وصل إلى10 ملايين ريال سعودي ما يعادل مليونين و663 ألف دولار، والتي سيذهب ريعها لمنصة إحسان الخيرية.

عوائد باريس المالية

وسيحقق الفريق الباريسي من مواجهة قطبي العاصمة السعودية عوائد لسد العجز المالي الذي يعانيه، والذي بلغ في الموسم الماضي 370 مليون يورو، ولن يكون الرقم في هذا الموسم بعيدا عن الذي سبقه بحسب صحيفة» ليكيب» الفرنسية التي أشارت إلى أن عوائد الفريق المالية من رحلته الخليجية بين الرياض والدوحة ستبلغ 10 ملايين يورو.

ووصل باريس سان جيرمان للرياض وهو يعاني من نتائج عكسية في منافسات الدوري الفرنسي بعد تعرضه الأحد الماضي للهزيمة الثانية هذا الموسم، والتي جاءت في ملعب رين بهدف دون مقابل بعد أن خسر من «لانس» قبل أسبوعين بثلاثة أهداف لهدف، فيما كسب الهلال (الوصيف بـ29 نقطة) مواجهته الدورية أمام العدالة بهدفين نظيفين وخرج النصر(المتصدر بـ 30 نقطة) متعادلا بدون أهداف في ديربي الرياض أمام الشباب في الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

قبل المواجهة







يقود نجوم الهلال والنصر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت



قاد جاياردو 422 مباراة خلال مسيرته التدريبية



حقق الفوز في 227 مباراة مقابل التعادل في 111 والخسارة في 84



شنت وسائل الإعلام الفرنسية هجوما لاذعا على ليونيل ميسي عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين 0-1، في الدوري الفرنسي إلى جانب زميله نيمار



حصل ليونيل ميسي على 306 جوائز رجل المباراة في 584 مباراة منذ 2009، واختير أفضل لاعب في المباراة في 52% من المباريات التي خاضها في تلك الفترةرونالدو فاز بالكرة الذهبية خمس مرات، ومنافسه ليونيل ميسي فاز بها سبع مرات



ستكون المواجهة بين رونالدو ضد ميسي الأولى منذ دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020



تعد المواجهة الأولى التي تجمع نجوم القطبين الهلال والنصر بقميص واحد بعد أن شارك لاعب النصر ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان في مباراة اعتزال قائد الهلال صالح النعيمة في عام 1991، لم تكن بهذه الصورة، حيث - جمعت فريقين، الأول يمثل نجوم المملكة، والثاني نجوم الخليج، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ولاعب الهلال سامي الجابر الذي ارتدى شعار النصر في مهرجان تكريم ماجد عبدالله بمناسبة احتلاله عمادة لاعبي العالم بعد تصدره النادي المئوي، وذلك بـ147 مباراة دولية عام 1995 في المباراة التكريمية التي ضمت نجوما خليجيين وعربا



القيمة السوقية للفريقين:





قيمة لاعبي باريس سان جيرمان 914.55 مليون يورو



القيمة السوقية للاعبي النصر 79.08 مليون يورو



القيمة السوقية للاعبي الهلال 49.63 مليون يورو



أغلى اللاعبين في كأس موسم الرياض

باريس سان جيرمان





كيليان مبابي 180 مليون يورو



نيمار 75 مليون يورو



أشرف حكيمي 70 مليون يورو



ماركينيوس 70 مليون يورو



نونو مينديز 60 مليون يورو







كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو



أندرسون تاليسكا 14 مليون يورو



بيتي مارتينيز 10 ملايين يورو



سلطان الغنام 2.5 مليون يورو

