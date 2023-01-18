«ظهر وجهه في الفيديو» .. الاتحاد الإنجليزي يدين حادث «حارس توتنهام»

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت شرطة لندن، الثلاثاء، التهمة لأحد المشجعين بعد اعتدائه على حارس مرمى أرسنال آرون رامسدايل عقب مباراة دربي شمال لندن الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب الأخير.

وأظهر مقطع فيديو جديد عُرض على شبكة سكاي سبورتس، الثلاثاء، رجلا يحاول العودة سريعا وسط الجماهير بعدما ركل رامسديل، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وخلع المشجع وشاحا كان يغطي وجهه الذي كان يمكن رؤيته بوضوح قبل مغادرة الملعب.

واتهم جوزيف واتس (35 عامًا) بالاعتداء بالضرب، والذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب وإلقاء مقذوفة على الملعب عقب فوز أرسنال متصدر الترتيب "بريميرليغ" بنتيجة 2-صفر.

واتُهم واتس، من هاكني شمال لندن، الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبوري الابتدائية في 17 فبراير.

وعقب حادثة الأحد، أدان الاتحاد الإنجليزي "بشدة" الحادث، بينما أصر توتنهام على أن "العنف بأي شكل من الأشكال لا مكان له في كرة القدم".

بفوزه في المباراة، وسّع أرسنال صدارته للترتيب العام الى ثماني نقاط على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب.