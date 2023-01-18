«بيراميدز يطيح بالزمالك من كأس مصر» .. مرتضى منصور: جو المعلمين اللي في أوضة اللبس دا هقضي عليه تمامًا

الشارقة - اميمة ياسر - وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي فريقه بـ المتخاذلين بعد الهزيمة أمام بيراميدز، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة مساء الإثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: «لاعبو الزمالك متخاذلون، بس أقسم بالله سيتم محاسبتهم من مجلس الإدارة، على ما حدث في مباراة بيراميدز، بطولة كانت سهلة لينا وفي المتناول بس ضاعت بسبب التخاذل».

وأضاف رئيس الزمالك: «جو المعلمين اللي في أوضة اللبس دا هقضي عليه تمامًا، والفريق متقسم حاليًا إلى 3 مجموعات في الوقت الحالي، مجموعة المعلمين ومجموعة اللاعبين الغلابة، ومجموعة الأجانب اللي مش عايزنهم يدخلوا معهم في الفريق».

وتابع مرتضى منصور بشأن صفقات النادي : «هنجيب صفقات جديدة قبل نهاية شهر يناير، بنحاول على قدر الفلوس اللى معانا حاليًا، بس ياريت فيريرا يلعب كل لاعب في مكانه».

وأوضح منصور عن نيته عقاب المقصرين قائلا : «أقسم بالله اللاعيبة المتخاذلة دي هتتحسب عشان الجماهير اللي نامت انهارده زعلانة، والواد اللي عمل إعلان لمركز تجميل خد غرامة 300 ألف جنيه».

وأتم رئيس نادي الزمالك : «دي 3 بطولة يضيعها اللاعبية المتخاذلة دي في شهرين، وأنا تحملت ما لا يتحمله بشر في الفترة الأخيرة دي».