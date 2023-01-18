شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص فريق فيوتشر الفارق بينه وبين الأهلى متصدر الدوري إلى نقطة واحدة، بعدما حقق الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأقيمت اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، بدأت بمواجهة حرس الحدود أمام الداخلية، ثم مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وتختتم اللقاءات بمباراة فيوتشر وإنبي.

ونجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غال على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للا شىء أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

كما تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.