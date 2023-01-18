شكرا لقرائتكم خبر عن فوز القناة وسبورتنج والجياد والطيران بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق من التاسع إلى السادس عشر، عن فوز كل من القناة وسبورتنج وأصحاب الجياد والطيران.

تغلب القناة علي دسوق بنتيجة 87/55، وسبورتنج على الزهور 63/76، وأصحاب الجياد على هليوبوليس 54/46 بينما فاز الطيران على الأولمبى 74/71.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى سوبر السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة.

وواصل الاتحاد السكندري تصدره للبطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 12 نقطة من 6 مباريات تم خوضها، ويليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى اثنين، ويأتى الجزيرة والجيش فى المركزين الرابع والخامس بـ9 نقاط لكل منهما.

ويحتل سموحة المركز السادس بسبعة نقاط وهو نفس رصيد التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بفارق نقطة عن سابقيه.