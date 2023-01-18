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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو عادل فهيم كضيف شرف بطولة المملكة العربية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر
وأرسل أيمن بن محمد الراشد، رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، دعوة للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى دعوة لحضور حفل ختام بطولة المملكة لكمال الأجسام والمقرر إقامتها يومى 28 و29 يناير الجاري.
ومن جانبه أعرب عادل فهيم عن سعادته بالدعوة من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، مؤكدا حضوره ختام بطولة المملكة لكمال الأجسام التى ستقام يومى 28 و29 يناير الجاري.
وشهدت العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامي، وكذلك الاحتفال بعادل فهيم رئيس الاتحاد بعد فوزه كأفضل إدارى من الاتحاد الدولى للعبة.
كما شهدت العمومية الاحتفال بفريق الأساتذة والذى حقق 12 ميدالية في بطولة العالم بإسبانيا، ويضم أمير معبد وأسامة مدبولى و سيد النسر وعمرو الحديدى و هانى معتمد وعادل بسيونى.