شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو عادل فهيم كضيف شرف بطولة المملكة العربية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقى ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى، دعوة من نظيره السعودى لحضور بطولة المملكة العربية السعودية لكمال الأجسام.

وأرسل أيمن بن محمد الراشد، رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، دعوة للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى دعوة لحضور حفل ختام بطولة المملكة لكمال الأجسام والمقرر إقامتها يومى 28 و29 يناير الجاري.

ومن جانبه أعرب عادل فهيم عن سعادته بالدعوة من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، مؤكدا حضوره ختام بطولة المملكة لكمال الأجسام التى ستقام يومى 28 و29 يناير الجاري.

وعقد اتحاد كمال الأجسام الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ممثلى الهيئات أعضاء العمومية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عادل فهيم.

وشهدت العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامي، وكذلك الاحتفال بعادل فهيم رئيس الاتحاد بعد فوزه كأفضل إدارى من الاتحاد الدولى للعبة.

كما شهدت العمومية الاحتفال بفريق الأساتذة والذى حقق 12 ميدالية في بطولة العالم بإسبانيا، ويضم أمير معبد وأسامة مدبولى و سيد النسر وعمرو الحديدى و هانى معتمد وعادل بسيونى.