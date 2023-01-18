شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يبحث منح الهانى سليمان راحة من مباراة سموحة امام سيراميكا بسبب الضغوط النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة جلسة خاصة مع حارس مرمي الفريق الهانى سليمان لرفع الحالة المعنوية للحارس موكدا له انه حارس دولى ويتمع بقدرات عالية وطبيعى جدا ان يكون خارج الفورمة ويغيب عنه التوفيق فى مباراة ، ولكنه يثق في امكانياته الفنية وعليه ان يستعيد مستواه وثقته في نفسه سريعا.

وكان الهانى سليمان قد منى مرماه بهدفين امام الاهلى فى اقل من ١٠ دقائق وحملت الجماهير الهانى مسئوليه الهزيمه.

ويفكر العشرى فى منح الهانى راحة من المشاركة امام سيراميكا فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء ضمن مباريات الاسبوع ال 14 واعطاء الفرصة للحارس عمر صلاح للبدء فى اللقاء للحفاظ على الهانى وعدم وضعه تحت ضغوط نفسية خاصة وان الهانى اشتكى من بعض الالام فى السمانة وذلك يفضل منحه الراحة.