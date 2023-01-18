شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 18-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري بدأت بمواجهة حرس الحدود أمام الداخلية، ثم مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وتختتم اللقاءات بمباراة فيوتشر وإنبي.

في اللقاء الأول، نجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر .

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

وأحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.

كما حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر في الدقيقة محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و فى الدقيقة 93 عمر السعيد .

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 30 نقطة .