شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفسخ عقد محمود نعيم بعد 4 أشهر فقط من ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مجلس إدارة نادي أسوان عقد اللاعب محمود نعيم الذي تعاقد معه الفريق الجنوبي مطلع هذا الموسم، وجاء رحيل اللاعب بناء على الرؤية الفنية للمدرب أيمن الرمادي.

وانضم محمود نعيم الظهير الأيمن الأسبق لفريق نادي إنبي، في اليوم الأخير للميركاتو فى أكتوبر الماضي وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة بساعات.

ونجح مسؤولو الفريق في التعاقد مع محمود نعيم الظهير الأيمن لنادي إنبي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين وذلك ضمن خطة التدعيمات للموسم المقبل كما قيل وقت اتمام الصفقة.

وقام نعيم بتوقيع عقود انضمامه لزهرة الجنوب في حضور هيثم عرابي المدير الرياضي السابق للنادي، حيث عاد اللاعب إلى صفوف الفريق من جديد بعد رحيله عن صفوف الفريق العام الماضي عقب انتقاله لسيراميكا على سبيل الإعارة من ثم انتقل إلى صفوف إيسترن كومباني معارا من صفوف نادي إنبي.

يسعى أسوان لمواصلة حصد النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر بعدما تعادل مؤخرا مع حرس الحدود والبنك الأهلي عقب الفوز التاريخي على الزمالك قبلهما.

وتنطلق صافرة المباراة الخميس المقبل في الساعة 2,45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، ويدخل المقاولون العرب هذه المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق أسوان في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.