شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى رئيسا لبعثة التايكوندو ببطولتى العرب والفجيرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر اتحاد التايكوندو، تكليف محمد مصطفى رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة ، برئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولتى العرب والفجيرة المقرر إقامتهما بالإمارات الشهر المقبل.

ومن المقرر ان يرافق المنتخب أيضا المهندس محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الاول.

وأكد محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول فى تصريحات خاصة، أن القائمة المقرر مشاركتها فى البطولة تضم كلا من:

مصطفى فرج، إياد بركات، رامى عيسى، سيف عيسى، أحمد راوى، شهد سامى، آية شحاته، ميسون إيهاب.

ويتكون الجهاز الفنى من المدير الفنى الإنجليزى محمد شو، وأسامة سيد المدرب العام، ومحمد مجدى المدرب، والدكتور قدرى المر أخصائي علاج طبيعي.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.