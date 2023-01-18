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فيديو .. فيوتشر يحقق فوز قاتل على إنبى بهدف +90 و "بوبو" رجل المباراة

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2  في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر في الدقيقة محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و فى الدقيقة 93 عمر السعيد . 

و حصد محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر جائزة رجل المباراة لفريقه أمام إنبى عقب أحرازه هدف و المساهمة فى تحقيق الفوز . 

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 30 نقطة .

وجاء التشكيل فريق إنبى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عبدالعزيز البلعوطى .

خط الدفاع .. أحمد عيد ، أحمد " كالوشا " ، خالد رضا ، على فوزى .

خط الوسط .. أحمد يوسف ، مصطفى ياسر " شكشك " ، مصطفى دويدار ، محمد حمدى .

الهجوم .. رفيق كابو ، كريم الطيب .

بينما جاء تشكيل فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى : 

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، محمود رزق ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، كريم " نيدفيد " ، أيمن الصفاقسى .

الهجوم .. عبد الكبير الوادى ، مروان محسن .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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