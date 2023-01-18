رونالدو يواجه ميسى في الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

المنامة - ياسر ابراهيم - اقترب موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، التي تقام في السعودية، وستعيد المواجهة الكلاسيكية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه كريستيانو رونالدو، والتي قد تكون الأخيرة بينهما.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريق المكوّن من نجوم الهلال والنصر السعوديين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهية.



موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق المباراة عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.



وتحظى المباراة بأهمية إعلامية كبيرة، حيث سيتم نقلها في الوطن العربي على ثلاث قنوات ضمن شبكة قنوات beIN Sports القطرية.



وأعلنت الشبكة القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها امتلكت حقوق نقل المباراة، لتبثها عبر جميع المناطق التي تغطيها، وتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا وتركيا وآسيا وأمريكا الشمالية والمنطقة الأسترالية الآسيوية.



وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن النجم كريستيانو سيكون قائداً لتشكيلة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.



وبعدها بساعات كشف عبر حسابه على "تويتر"، عن قائمة الفريق التي اختارها المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.



قائمة الهلال والنصر

وضمت القائمة محمد العويس وأمين بخاري في حراسة المرمى، وعبد الإله العمري، علي لاجامي، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، عبد الله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، لويس غوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي ماريتينز، أندريه كاريو، موسى ماريغا، وكريستيانو رونالدو.



في هذه الأثناء حثّ الموقع الرسمي لموسم الرياض المشجعين على اغتنام الفرصة، والحضور لمتابعة المباراة من أرض الملعب، حيث نشر: "لا تفوت مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر في ملعب استاد الملك فهد، بتاريخ 19-1-2023م".



وأوضح أن الملعب سيفتح أبوابه أمام الجماهير التي اشترت التذاكر، بدءاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.



تذكرة فوق الخيال

وكشف آل الشيخ في حينها أن طلبات شراء التذاكر بلغت حوالي مليونيْ طلب، حيث تراوحت الأسعار بين 35 ريالاً سعودياً كحد أدنى (أي ما يعادل 9 دولارات أمريكية)، وتصل إلى 1550 ريالاً سعودياً (412 دولاراً أمريكياً).



وخصصت هيئة الترفيه تذكرة أطلقت عليها اسم "تذكرة فوق الخيال"، وطرحتها للبيع في مزاد علني بدأ بمليون ريال، على أن يُخصص ريعها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية.



وتتيح هذه التذكرة لحاملها تناول وجبة العشاء مع طرفي المباراة، وحضور مراسم تتويج الفريق الفائز في أرض الملعب، بالإضافة إلى الدخول لغرفة الملابس.



وأعلن آل الشيخ أن التذكرة بيعت بمبلغ 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار).



جاء ذلك في تغريدة لـ"آل الشيخ" عبر موقع تويتر، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023، أعلن فيها انتهاء المزاد الخيري الذي دشنه للظفر بالتذكرة صاحبة المزايا المتعددة.



وأوضح آل الشيخ أن المزاد الخيري الذي دشنه انتهى بفوز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي بتذكرة المباراة، وكتبعبر تويتر: "مبروك.. أعلى عرض بمزاد تذكرة فوق الخيال الخيرية، اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي، وريع التذكرة كاملاً لإحسان".



أضاف في تغريدة أخرى: "مبروك أخوي مشرف الغامدي، عشرة مليون ريال للخير ومنصة إحسان، وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة إن شاء الله، وفي ميزان حسناتك يا رب".

(عربي بوست)