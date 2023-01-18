شكرا لقرائتكم خبر عن 23 حكما للساحة و6 للفار فى بطولة أمم إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء جميع الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في 19 فبراير من العام الجاري 2023 والمؤهلة لكأس العالم بأندونيسيا.

وضمت القائمة 23 حكما للساحة، و23 حكما مساعدا، وسيدتان كحكم ساحة و4 سيدات كمساعدات، و6 حكام لغرفة الفار، وبين هذه الأسماء 5 حكام مصريين.

وجاء الحكام المصريين الخمسة كالتالي: "محمود ناجي حكم ساحة، سامي هلهل حكم مساعد، ويارا عاطف حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو، أحمد الغندور حكم فيديو .

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا ، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة للاتفاق على 4 مباريات ودية لمنتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى منتخبات تونس وزامبيا وأوغندا وجامبيا وغيرها، من أجل تنظيم 4 مباريات، بناء على طلب محمود جابر الذي يرغب في خوض وديات قوية قبل بدء البطولة.