شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. إنبى يتقدم على فيوتشر فى الشوط الأول بهدف " مصطفى دويدار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبى على نظيره فيوتشر بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحراز هدف فريق إنبى عن طريق مصطفى دويدر فى الدقيقة 37 عقب أستغلال كرة عرضية ليسديدها فى شباك محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر .

وشهد أحداث الشوط الاول سجال بين لاعبى الفريقين حيث هجمات فريق فيوتشر عن طريق مروان محسن و أيمن الصفاقسى و عبد الكبير الوادى بينما خطورة إنبى من قبل رفيق كابو و مصطفى البدرى و كريم الطايب .

وجاء التشكيل فريق إنبى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عبدالعزيز البلعوطى .

خط الدفاع .. أحمد عيد ، أحمد " كالوشا " ، خالد رضا ، على فوزى .

خط الوسط .. أحمد يوسف ، مصطفى ياسر " شكشك " ، مصطفى دويدار ، محمد حمدى .

الهجوم .. رفيق كابو ، كريم الطيب .

بينما جاء تشكيل فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، محمود رزق ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، كريم " نيدفيد " ، أيمن الصفاقسى .

الهجوم .. عبد الكبير الوادى ، مروان محسن .