شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة ملابس بيراميدز بين شوطى مباراة الزمالك فى الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نادي بيراميدز، فيديو مصور خاص من داخل غرفة ملابس لاعبي فريق الكرة بين شوطي مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح والتأهل للنهائي.

ويظهر في الفيديو المنشور من جانب نادي بيراميدز الكواليس التي حدثت بين الشوطين بعد التأخر بهدف والطرد الذي تعرض له علي جبر في الشوط الأول، وحديث المدير الفني البرتغالي باتشيكو مع اللاعبين.

وحفز باتشيكو لاعبي الفريق وأكد أنهم كانوا الأفضل وبإمكانهم الفوز وهو ما حدث بالفعل في النهاية.