شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة ملابس بيراميدز بين شوطى مباراة الزمالك فى الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر نادي بيراميدز، فيديو مصور خاص من داخل غرفة ملابس لاعبي فريق الكرة بين شوطي مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح والتأهل للنهائي.
وحفز باتشيكو لاعبي الفريق وأكد أنهم كانوا الأفضل وبإمكانهم الفوز وهو ما حدث بالفعل في النهاية.
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز ، ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي
خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس
ويغيب عن قائمة المباراة، عبد الله السعيد بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام فيوتشر، ومحمد الشيبي وكريم حافظ بسبب الإصابة.