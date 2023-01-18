الامارات | بالصور.. المنتخب العماني يكمل تحضيراته لمواجهة العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب العماني لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره العراقي في نهائي "خليجي 25" المقررة مساء يوم غد على ملعب البصرة الدولي في العراق.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم في "تويتر" صور الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد البصرة الدولي، وأوضح أن المران أقيم في أجواء باردة وأن الروح والمعنويات كانت عالية.