اخبار الرياضه

الامارات | الأبواب المغلقة تجهز العراق لـ"نهائي خليجي 25"

0 نشر
معاذ كمبال - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبواب المغلقة تجهز العراق لـ"نهائي خليجي 25" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم حصته الختامية مساء اليوم تحضيراً للمواجهة القوية التي ستجمعه مساء غد الخميس، أمام منافسه العماني ضمن نهائي دورة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة بطلب من الجهاز الفني للمنتخب وبموافقة الاتحاد الخليجي وذلك بعد أن أخطر المسؤولون في الأخير أنه يحق لكلا المنتخبين فتح أو اغلاق المران الختامي أمام وسائل الاعلام بعكس الأدوار السابقة وفي مرحلة المجموعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا