شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى بعد اكتماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكتمل الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بعد ما أستقر مجلس إدارة نادى البنك الاهلى على أختيار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أمير عبد العزيز خلفا لحلمى طولان الذى تم توجيه الشكر له و بداية العمل من المواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بعد اكتماله كالتالى :

أمير عبد العزيز .. مدير فني

كريم حسن شحاتة .. مدير الكرة

أحمد عبد المقصود .. مدرب عام

أمين عمر النور .. مدرب مساعد

أحمد عصمت .. مدرب أحمال

أسامة عبد الكريم .. مدرب حراس مرمى

و أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تنطلق في تمام الساعة 4:45 دقيقة بدلا من الخامسة مساءا .

وكان اختار أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد سعيد _ أحمد توفيق _ محمد لعبة _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود _ إسلام جابر

خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ أسامة فيصل _ ناصر منسي.