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حارس الإسماعيلي يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - حصل على فوزي حارس مرمى الإسماعيلي على لقب أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي و طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي، و تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش  بهدف لكل منهما ،  فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة 78 من زمن اللقاء .

وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش كالتالي :

حارس مرمى:محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا.

الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي.

الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر.

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة

وأحتل طلائع الجيش  المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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