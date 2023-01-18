شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السعيد والشيبي وحافظ عن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز ، ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة المباراة، عبد الله السعيد بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام فيوتشر، ومحمد الشيبي وكريم حافظ بسبب الإصابة .