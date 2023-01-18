شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته بعد الفوز علي الحدود : "أهم 3 نقاط حققناها حتى الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية ، على الصعوبة التي واجهت الفريق في الفوز على حرس الحدود ، مشيراً إلي أن الفوز بالمباراة كان مهما للغاية، خاصة بعد غياب التوفيق في المباراتين السابقتين.

وقال رضا شحاته في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس : "أطالب اللاعبين التركيز ومواصلة الأداء الجيد خاصة أن مواجهة الفرق الأقرب لك في جدول الترتيب تكون صعبة بسبب شدة التنافس"، وتابع "أرى أن أهم 3 نقاط حققناها حتي الان ".

نجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية .