شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفوض كلاتنبرج في اختيار حكم القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوَّض اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام رسميا باختيار حكم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج في التواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكم مواجهة القمة، واخطار الاتحاد بما توصل إليه في هذا الأمر.

وتفاضل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة، ويبرز في مقدمة هذه الأسماء البولندي سيمون مارتشينياك الذى أدار نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وكذلك مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

وتقرر تغيير موعد انطلاق المباراة، التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.