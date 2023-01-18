شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفوض كلاتنبرج في اختيار حكم القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فوَّض اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام رسميا باختيار حكم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج في التواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكم مواجهة القمة، واخطار الاتحاد بما توصل إليه في هذا الأمر.
وتقرر تغيير موعد انطلاق المباراة، التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.