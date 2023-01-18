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الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش  بهدف لكل منهما ،  فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

 

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

 

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة 78 من زمن اللقاء .

 

وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش 

 

حارس مرمى:محمد فوزي.

 

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات.

 

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

 

خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط.

 

 

 

تشكيل طلائع الجيش

 

حراسة المرمى: عمر رضوان.

 

الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا.

 

الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي.

 

الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر.

 

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة

 

 

وأحتل طلائع الجيش  المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

 

بينما استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.

 

 

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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