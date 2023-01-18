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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تنطلق في تمام الساعة 4:45 دقيقة بدلا من الخامسة مساءا .
وجاءت القائمة علي النحو التالي :-
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد سعيد _ أحمد توفيق _ محمد لعبة _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود _ إسلام جابر
خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ أسامة فيصل _ ناصر منسي.
وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى: المهدى سليمان وصبحى سليمان وهشام صلاح وجافين جازيتو ومحمود علاء وخالد صبحى وعبد الله نصيب وصبرى رحيل وخالد الغندور ومورو ساليفو وعمار حمدى ومحمد محمود وإبراهيم حسن وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر ومحمد فارس وعبد الغنى محمد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو ومابولولو وأحمد عادل ميسى.
ويغيب عن الاتحاد كلا من: سعيدو سمبورى وعمرو خليل وفارس السيد وأحمد السيد غريب وكريم الديب وفوزى الحناوى ومحمد الصالح.