شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تنطلق في تمام الساعة 4:45 دقيقة بدلا من الخامسة مساءا .

وكان اختار أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد سعيد _ أحمد توفيق _ محمد لعبة _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود _ إسلام جابر

خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ أسامة فيصل _ ناصر منسي.

كما أستقر الصربى زوران المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار 22 لاعبا للسفر والدخول فى معسكر مغلق عقب التدريب الصباحى، استعداد لمباراة البنك الأهلى.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى: المهدى سليمان وصبحى سليمان وهشام صلاح وجافين جازيتو ومحمود علاء وخالد صبحى وعبد الله نصيب وصبرى رحيل وخالد الغندور ومورو ساليفو وعمار حمدى ومحمد محمود وإبراهيم حسن وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر ومحمد فارس وعبد الغنى محمد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو ومابولولو وأحمد عادل ميسى.

ويغيب عن الاتحاد كلا من: سعيدو سمبورى وعمرو خليل وفارس السيد وأحمد السيد غريب وكريم الديب وفوزى الحناوى ومحمد الصالح.